ХК "Донбас" завоював 25 перемогу в сезоні УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У матчі 33-го туру Української хокейної ліги “Донбас” здобув свою 25 перемогу у внутрішньому чемпіонаті нинішнього сезону. Суперником чинного чемпіона України стали гості із Білої Церкви — “Білий Барс”, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
У перших двох періодах господарі повністю володіли ініціативою, не дозволивши супернику організувати жодного по-справжньому гострого моменту біля воріт Євгена Царєгородцева. При цьому самі провели чотири результативні випади.
Спочатку Роман Благой доречно підставив ключку під кидок Всеволода Толстушко, потім 14-й гол у сезоні оформив Микита Буценко, рахунок 3:0 зробив Шаміль Рамазанов, а під завісу другого відрізка кидком від синьої лінії відзначився захисник В’ячеслав Хакимов.
На 46-й хвилині шпарину в обороні донеччан знайшов Сергій Бабинець, позбавивши воротаря “Донбасу” можливості оформити шатаут. Правда, на більше гостей не вистачило, а єдиної шайби для того, щоб набрати очки, було мало — 4:1.
Таким чином “Донбас” виграв 25-й раз в УХЛ і з 81 очком поділяє перший рядок із “Кременчуком”.
Нагадаємо, що вже 1-го лютого “Донбас” проведе наступний поєдинок. Суперником стане харківський “Витязь”.