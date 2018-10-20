ХК "Донбасс" праздновал победу на старте розыгрыша Континентального кубка

Команда Юлиуса Шуплера активно начала поединок, и уже на третьей минуте счет мог открыть Владимир Чердак. Не сбавляя темпов, донецкий клуб продолжил атаковать, но переиграть Андер Алькаина удалось лишь еще один раз.

Отличился Сергей Кузьмик. К концу первого периода испанская команда получила полторы минуты большинства 5×3, но защита “Донбасса” во главе с Богданом Дьяченко смог выстоять.

Впервые в меньшинстве “Чури Урдин” оказался на старте второй 20-минутки. Ильи Коренчуком понадобилось 33 секунды, чтобы выехать на выгодную позицию для броска и переиграть вратаря. Далее команды устроили результативную перестрелку, забросив по две шайбы, самой зрелищной из которых стала пятая шайба “Донбасса” от Владимира Романенко.

В конце второго периода испанцы жестко сыграли против Чердака, разбив том нос. Иманол Ласьен получил за свой грязный прием 5+20 которые перенеслись уже на заключительную треть игры. Владимир смог отомстить сопернику по-спортивному: выйдя на лед, Чердак смог забросить шайбу уже на 18-й секунде нового периода. В концовке матча Виталий Кукла получил большой штраф до конца игры, дончанам пришлось больше внимания уделить обороне, что удалось — до финальной сирены счет не изменился — 6:2 в пользу “Донбасса”.

Заметим, что следующий матч “Донбасс” проведет 20 октября против исландского “Викингара”.