ХК "Донбасс" праздновал победу на старте розыгрыша Континентального кубка

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КИЕВ. 20 октября. УНН. В латвийской Риге стартовал второй раунд Континентального кубка IIHF. В стартовом матче чемпион Украины донецкий “Донбасс” играл против лучшей команды Испании “Чури Урдин” Сан-Себастьяна, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Команда Юлиуса Шуплера активно начала поединок, и уже на третьей минуте счет мог открыть Владимир Чердак. Не сбавляя темпов, донецкий клуб продолжил атаковать, но переиграть Андер Алькаина удалось лишь еще один раз.

Отличился Сергей Кузьмик. К концу первого периода испанская команда получила полторы минуты большинства 5×3, но защита “Донбасса” во главе с Богданом Дьяченко смог выстоять.

Впервые в меньшинстве “Чури Урдин” оказался на старте второй 20-минутки. Ильи Коренчуком понадобилось 33 секунды, чтобы выехать на выгодную позицию для броска и переиграть вратаря. Далее команды устроили результативную перестрелку, забросив по две шайбы, самой зрелищной из которых стала пятая шайба “Донбасса” от Владимира Романенко.

В конце второго периода испанцы жестко сыграли против Чердака, разбив том нос. Иманол Ласьен получил за свой грязный прием 5+20 которые перенеслись уже на заключительную треть игры. Владимир смог отомстить сопернику по-спортивному: выйдя на лед, Чердак смог забросить шайбу уже на 18-й секунде нового периода. В концовке матча Виталий Кукла получил большой штраф до конца игры, дончанам пришлось больше внимания уделить обороне, что удалось — до финальной сирены счет не изменился — 6:2 в пользу “Донбасса”.

Заметим, что следующий матч “Донбасс” проведет 20 октября против исландского “Викингара”.

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