ХК "Донбас" святкував перемогу на старті розіграшу Континентального кубку

Команда Юліуса Шуплера активно розпочала поєдинок, і вже на третій хвилині рахунок зміг відкрити Володимир Чердак. Не зменшуючи темпів, донецький клуб продовжив атакувати, але переграти Андер Алькаіна вдалося лише ще одного разу.

Відзначився Сергій Кузьмик. Під кінець першого періоду іспанська команда отримала півтори хвилини більшості 5×3, але захист “Донбасу” на чолі з Богданом Дьяченко зміг вистояти.

Вперше в меншості “Чурі Урдін” виявився на старті другої 20-хвилинки. Іллі Коренчуку знадобилося 33 секунди, щоб виїхати на вигідну позицію для кидка і переграти воротаря. Далі команди влаштували результативну перестрілку, закинувши по дві шайби, самою видовищною з яких стала п’ята шайба “Донбасу” від Володимира Романенка.

В кінці другого періоду іспанці жорстко зіграли проти Чердака, розбивши тому ніс. Іманол Ласьен отримав за свій брудний прийом 5 + 20, які перенеслися вже на заключну третину гри. Володимир зміг помститися суперникові по-спортивному: вийшовши на лід, Чердак зміг закинути шайбу вже на 18-й секунді нового періоду. У кінцівці матчу Віталій Лялька отримав великий штраф до кінця гри, донеччанам довелося більше уваги приділити обороні, що вдалося — до фінальної сирени рахунок не змінився — 6:2 на користь “Донбасу”.

Зауважимо, що наступний матч “Донбас” проведе 20 жовтня проти ісландського “Вікінгара”.