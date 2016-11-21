ХК "Донбасс" победил "Ноттингем" и завершил выступления на Континентальном кубке
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В третьем туре группового этапа Континентального кубка по хоккею действующий чемпион Украины "Донбасс" получил первую победу на соревнованиях, обыграв британский «Ноттингем», сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Донбасса".
Открыть счет дончанам удалось во втором периоде. Результативную атаку провели Денис Кочетков и Виктор Захаров. Первый ассистировал - второй в касание забил.
Вскоре удвоить преимущество гостей мог Мартиньш Яковлевс. Латвийский защитник "Донбасса" дважды атаковал ворота с острого угла, но после первой попытки шайба попала в штангу. А второй - сетку с внешней стороны.
Однако, сделать счет 2: 0 в свою пользу гостям удалось. В дебюте третьего периода второй раз капитулировать голкипера "Ноттингема" заставил Егор Егоров. Правда, сохранить свои ворота на "замке" дончанам не удалось. На 49-й минуте уверенную игру в "рамке" Царегородцева прервал своим броском Моран.
А когда Кори Нильсон попытался пойти ва-банк и перевести игру в овертайм, выпустив шестого полевого, "Донбасс" забил в третий раз. Шустрее всей защиты оппонента оказался Олег Шафаренко, который сначала отправил в ворота шайбу, а затем проскользил в них и сам - 3: 1.
Таким образом "Донбасс" набрал 3 очка и завершил групповой этап на 3-м месте.
Добавим, что в полуфинал турнира от квартета с ХК "Донбасса" вышли "Оденсе" - 6 очков и «Ноттингем» - 6. В другой группе дальше пробился итальянский "Ренон" и казахский "Бейбарыс".
Как сообщал УНН, хоккеисты "Донбасса" потерпели второе поражение в Континентальном кубке .