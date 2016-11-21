ХК "Донбасс" победил "Ноттингем" и завершил выступления на Континентальном кубке

$41.170.09
45.030.03
ukru
Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
17:52 • 3540 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:29 • 12083 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 22775 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 32911 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 43303 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 59504 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 52362 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 53962 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 110264 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 80808 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
2м/с
51%
Популярные новости

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 104667 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 65453 просмотра

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями

9 апреля, 09:25 • 29700 просмотра

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 23414 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 69797 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 70579 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 110280 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 218511 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 396699 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 389902 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 6386 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 11822 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 12307 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 14052 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 66029 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

ХК "Донбасс" победил "Ноттингем" и завершил выступления на Континентальном кубке

Киев • УНН

 • 7222 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В третьем туре группового этапа Континентального кубка по хоккею действующий чемпион Украины "Донбасс" получил первую победу на соревнованиях, обыграв британский «Ноттингем», сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Донбасса".

ХК "Донбасс" победил "Ноттингем" и завершил выступления на Континентальном кубке

Открыть счет дончанам удалось во втором периоде. Результативную атаку провели Денис Кочетков и Виктор Захаров. Первый ассистировал - второй в касание забил.

Вскоре удвоить преимущество гостей мог Мартиньш Яковлевс. Латвийский защитник "Донбасса" дважды атаковал ворота с острого угла, но после первой попытки шайба попала в штангу. А второй - сетку с внешней стороны.

Однако, сделать счет 2: 0 в свою пользу гостям удалось. В дебюте третьего периода второй раз капитулировать голкипера "Ноттингема" заставил Егор Егоров. Правда, сохранить свои ворота на "замке" дончанам не удалось. На 49-й минуте уверенную игру в "рамке" Царегородцева прервал своим броском Моран.

А когда Кори Нильсон попытался пойти ва-банк и перевести игру в овертайм, выпустив шестого полевого, "Донбасс" забил в третий раз. Шустрее всей защиты оппонента оказался Олег Шафаренко, который сначала отправил в ворота шайбу, а затем проскользил в них и сам - 3: 1.

Таким образом "Донбасс" набрал 3 очка и завершил групповой этап на 3-м месте.

Добавим, что в полуфинал турнира от квартета с ХК "Донбасса" вышли "Оденсе" - 6 очков и «Ноттингем» - 6. В другой группе дальше пробился итальянский "Ренон" и казахский "Бейбарыс".

Как сообщал УНН, хоккеисты "Донбасса" потерпели второе поражение в Континентальном кубке .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$60.52
Bitcoin
$78,241.60
S&P 500
$5,030.01
Tesla
$233.01
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.10
Ethereum
$1,502.78