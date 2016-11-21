ХК "Донбас" переміг "Ноттінгем" і завершив виступи на Континентальному кубку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. В третьому турі групового етапу Континентального кубку з хокею чинний чемпіон України "Донбас" одержав першу перемогу на змаганнях, обігравши британський "Ноттінгем", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Донбасу".
Відкрити рахунок донеччанам вдалося у другому періоді. Результативну атаку спорудили Денис Кочетков і Віктор Захаров. Перший асистував - другий в дотик забив.
Незабаром подвоїти перевагу гостей міг Мартіньш Яковлевс. Латвійський захисник "Донбасу" двічі атакував ворота з гострого кута, однак після першої спроби шайба влучила у штангу. А другий - сітку із зовнішнього боку.
Проте, зробити рахунок 2:0 на свою користь гостям вдалося. У дебюті третього періоду вдруге капітулювати голкіпера "Ноттінгема" змусив Єгор Єгоров. Правда, зберегти свої ворота на "замку" донеччанам не вдалося. На 49-й хвилині впевнену гру в "рамці" Царегородцева перервав своїм кидком Моран.
А коли Корі Нільсон спробував піти ва-банк і перевести гру в овертайм, випустивши шостого польового, "Донбас" забив втретє. Спритніше всього захисту опонента виявився Олег Шафаренко, який спочатку відправив у ворота шайбу, а потім проковзнув в них і сам – 3:1.
Таким чином "Донбас" набрав 3 очки і завершив груповий етап на 3-му місці.
Додамо, що у півфінал турніру від квартету з ХК "Донбасу" вийшли "Оденсе" – 6 очок і "Ноттінгем" – 6. В іншій групі далі пробився італійський "Ренон" та казахський "Бейбарис".
Як повідомляв УНН, хокеїсти "Донбасу" зазнали другої поразки у Континентальному кубку.