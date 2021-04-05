ХК "Днепр" потерпел третье поражение в полуфинальной серии УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Херсоне ХК “Днепр” и “Донбасс” провели третий матч полуфинальной серии плей-офф УХЛ, передает УНН со ссылкой на сайт лиги.
Детали
Более активно матч начали гости, перебрасывали своих оппонентов практически в два раза за первые 20 минут встречи — 16: 7. Такая активность вылилась в сразу две заброшенные шайбы — на экваторе периода счет открыл Льлька, а через 7 минут Монс прошил ворота Хомутова в большинстве.
Провальным для “щук” стал второй период встречи — дончане усилиями Пересунько, Куклы и Журавлева сделали счет 5: 0 на табло в свою пользу. И только после этого “Днепр” смог распечатать ворота Трифонова — Крысанов забросил свой первый гол в плей-офф и открыл счет для своей команды в этом матче. Под занавес периода дончанам удалось побить рекорд своей результативности в серия с “Днепром” — Сигарева отличился в воротах Гурко, который изменил Хомутова.
На старте третьего отрезка встречи команды устроили настоящую голевую феерию — на две шайбы от Пересунько и Кобелева “Днепр” ответил тремя голами, установив счет 4: 8 на табло. После экватора периода херсонцы насели на ворота “Донбасса”, но забросить еще раз у них так и не удалось.
Матч завершился победой донецкого клуба со счетом 8: 4 и этот поединок стал самым результативным в истории очных встреч “Донбасса” и “Днепра”.
Дополнение
Счет в серии до четырех выигрышей стал 3: 0 в пользу “Донбасса”.