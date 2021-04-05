ХК “Дніпро” зазнав третьої поразки в півфінальній серії УХЛ

Деталі

Більш активно матч почали гості, перекидали своїх опонентів фактично в два рази за перші 20 хвилин зустрічі — 16:7. Така активність вилилася в відразу дві закинуті шайби — на екваторі періоду рахунок відкрив Льлька, а через 7 хвилин Монс прошив ворота Хомутова в більшості.

Провальним для “щук” став другий період зустрічі — донеччани зусиллями Пересунько, Ляльки та Журавльова зробили рахунок 5:0 на табло в свою користь. І тільки після цього “Дніпро” зміг розпечатати ворота Трифонова — Крисанов закинув свій перший гол в плей-офф і відкрив рахунок для своєї команди в цьому матчі. Під завісу періоду донеччанам вдалося побити рекорд своєї результативності в серія з “Дніпром” — Сигарьова відзначився у воротах Гурко, який змінив Хомутова.

На старті третього відрізка зустрічі команди влаштували справжню гольову феєрію — на дві шайби від Пересунько і Кобелєва “Дніпро” відповів трьома голами, встановивши рахунок 4:8 на табло. Після екватора періоду херсонці насіли на ворота “Донбасу”, але закинути ще раз у них так і не вдалося.

Матч завершився перемогою донецького клубу з рахунком 8:4 і цей поєдинок став найбільш результативним у історії очних зустрічей “Донбасу” і “Дніпра”.

Доповнення

Рахунок у серії до чотирьох виграшів став 3:0 на користь “Донбасу”.