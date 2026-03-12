Хищение имущества профсоюзного туризма на более чем 20 млн гривен - следствие завершено

Досудебное расследование в отношении участников преступной организации, подозреваемых в незаконном завладении государственным имуществом в сфере профсоюзного туризма, завершено. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, расследование осуществляли следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении участников преступной организации, которые подозреваются в незаконном завладении государственным имуществом в сфере профсоюзного туризма - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в 2015 году руководитель одного из крупных туристических предприятий создал преступную организацию. В ее состав вошли должностные лица связанных предприятий, а также лица, имевшие влияние на управление имуществом профсоюзных структур.

По данным следствия, участники схемы организовали незаконное отчуждение недвижимости, находившейся в государственной собственности и находившейся в ведении профсоюзных предприятий. Речь идет, в частности, о части помещений комплекса "Турист" в Ровно.

Как отмечают в прокуратуре, эти объекты через мнимые сделки и по заниженной стоимости передали в собственность подконтрольных лиц.

Общая оценочная стоимость незаконно отчужденного имущества превышает 20 млн гривен. В дальнейшем активы пытались легализовать через финансовые операции на подконтрольные предприятия.

Пятерым лицам инкриминируют создание и участие в преступной организации, растрату имущества в особо крупных размерах, а также организацию легализации имущества, полученного преступным путем.

В настоящее время стороне защиты открыты материалы уголовного производства. После завершения ознакомления обвинительный акт планируют направить в суд.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

