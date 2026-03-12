Хищение имущества профсоюзного туризма на более чем 20 млн гривен - следствие завершено

$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
09:02 • 7644 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
07:14 • 20200 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 31730 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 49054 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 49716 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 40401 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 43918 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 37166 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 39808 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 35336 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3м/с
34%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российское правительство планирует сократить бюджетные расходы на 10% из-за падения доходов от экспорта энергоносителей12 марта, 03:45 • 8442 просмотра
В Техасе казнили мужчину за жестокое убийство девушки и ребенка в 2013 году12 марта, 04:05 • 10199 просмотра
КСИР совместно с "Хезболлой" начал сороковую волну массированных атак на Израиль и американские базы12 марта, 04:29 • 11019 просмотра
Шесть судов атакованы в Персидском и Ормузском проливах, погиб моряк05:41 • 27732 просмотра
Харьков и область подверглись ночной атаке рф дронами, враг повторно ударил по спасателямPhoto07:59 • 13548 просмотра
публикации
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать09:55 • 7796 просмотра
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto11 марта, 16:24 • 38667 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт11 марта, 13:32 • 43328 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее11 марта, 13:14 • 46961 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 78244 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Оксен Лисовой
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Ирак
Реклама
УНН Lite
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 33412 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 22733 просмотра
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом11 марта, 15:51 • 22265 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда11 марта, 14:04 • 24288 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11 марта, 11:55 • 36362 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер
BFM TV

Хищение имущества профсоюзного туризма на более чем 20 млн гривен - следствие завершено

Киев • УНН

 • 992 просмотра

ГБР разоблачило схему незаконного отчуждения гостиницы Турист в Ровно через подконтрольных лиц. Пятерым участникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Хищение имущества профсоюзного туризма на более чем 20 млн гривен - следствие завершено

Досудебное расследование в отношении участников преступной организации, подозреваемых в незаконном завладении государственным имуществом в сфере профсоюзного туризма, завершено. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, расследование осуществляли следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении участников преступной организации, которые подозреваются в незаконном завладении государственным имуществом в сфере профсоюзного туризма

- говорится в сообщении.

Следствие установило, что в 2015 году руководитель одного из крупных туристических предприятий создал преступную организацию. В ее состав вошли должностные лица связанных предприятий, а также лица, имевшие влияние на управление имуществом профсоюзных структур.

По данным следствия, участники схемы организовали незаконное отчуждение недвижимости, находившейся в государственной собственности и находившейся в ведении профсоюзных предприятий. Речь идет, в частности, о части помещений комплекса "Турист" в Ровно.

Как отмечают в прокуратуре, эти объекты через мнимые сделки и по заниженной стоимости передали в собственность подконтрольных лиц.

Общая оценочная стоимость незаконно отчужденного имущества превышает 20 млн гривен. В дальнейшем активы пытались легализовать через финансовые операции на подконтрольные предприятия.

Пятерым лицам инкриминируют создание и участие в преступной организации, растрату имущества в особо крупных размерах, а также организацию легализации имущества, полученного преступным путем.

В настоящее время стороне защиты открыты материалы уголовного производства. После завершения ознакомления обвинительный акт планируют направить в суд.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Во Львовской области разоблачили схему поставки некачественного угля в учебные заведения на более чем 2 млн грн10.03.26, 14:38 • 2476 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоКриминал и ЧП
Недвижимость
Генеральный прокурор Украины
Ровно