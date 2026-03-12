$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
09:02 • 5988 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
07:14 • 18297 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 30418 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 47762 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 48536 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 39835 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 43338 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 37048 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39761 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 35298 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Публікації
Ексклюзиви
Розкрадання майна профспілкового туризму на понад 20 млн гривень - слідство завершене

Київ • УНН

 • 34 перегляди

ДБР викрило схему незаконного відчуження готелю Турист у Рівному через підконтрольних осіб. П'ятьом учасникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Розкрадання майна профспілкового туризму на понад 20 млн гривень - слідство завершене

Досудове розслідування щодо учасників злочинної організації, яких підозрюють у незаконному заволодінні державним майном у сфері профспілкового туризму, завершено. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними правоохоронців, розслідування здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо учасників злочинної організації, які підозрюються у незаконному заволодінні державним майном у сфері профспілкового туризму

- йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що у 2015 році керівник одного з великих туристичних підприємств створив злочинну організацію. До її складу увійшли посадові особи пов’язаних підприємств, а також особи, які мали вплив на управління майном профспілкових структур.

За даними слідства, учасники схеми організували незаконне відчуження нерухомості, що перебувала у державній власності та знаходилась у віданні профспілкових підприємств. Йдеться, зокрема, про частину приміщень комплексу "Турист" у Рівному.

Як зазначають у прокуратурі, ці об’єкти через удавані правочини та за заниженою вартістю передали у власність підконтрольних осіб.

Загальна оціночна вартість незаконно відчуженого майна перевищує 20 млн гривень. Надалі активи намагалися легалізувати через фінансові операції на підконтрольні підприємства.

П’ятьом особам інкримінують створення та участь у злочинній організації, розтрату майна в особливо великих розмірах, а також організацію легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Наразі стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження. Після завершення ознайомлення обвинувальний акт планують скерувати до суду.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Львівщині викрили схему постачання неякісного вугілля до закладів освіти на понад 2 млн грн 10.03.26, 14:38 • 2472 перегляди

Андрій Тимощенков

СуспільствоКримінал
Нерухомість
Генеральний прокурор (Україна)
Рівне