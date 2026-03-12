Розкрадання майна профспілкового туризму на понад 20 млн гривень - слідство завершене

Досудове розслідування щодо учасників злочинної організації, яких підозрюють у незаконному заволодінні державним майном у сфері профспілкового туризму, завершено. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними правоохоронців, розслідування здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо учасників злочинної організації, які підозрюються у незаконному заволодінні державним майном у сфері профспілкового туризму - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що у 2015 році керівник одного з великих туристичних підприємств створив злочинну організацію. До її складу увійшли посадові особи пов’язаних підприємств, а також особи, які мали вплив на управління майном профспілкових структур.

За даними слідства, учасники схеми організували незаконне відчуження нерухомості, що перебувала у державній власності та знаходилась у віданні профспілкових підприємств. Йдеться, зокрема, про частину приміщень комплексу "Турист" у Рівному.

Як зазначають у прокуратурі, ці об’єкти через удавані правочини та за заниженою вартістю передали у власність підконтрольних осіб.

Загальна оціночна вартість незаконно відчуженого майна перевищує 20 млн гривень. Надалі активи намагалися легалізувати через фінансові операції на підконтрольні підприємства.

П’ятьом особам інкримінують створення та участь у злочинній організації, розтрату майна в особливо великих розмірах, а також організацію легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Наразі стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження. Після завершення ознайомлення обвинувальний акт планують скерувати до суду.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

