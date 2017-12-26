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"Химик" выиграл первый поединок четвертьфинала Кубка Украины по баскетболу

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Первая команда “Химика” убедительно победила второй состав в первом матче 1/4 финала Кубка Украины, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

"Химик" выиграл первый поединок четвертьфинала Кубка Украины по баскетболу

Несмотря на стереотипные ожидания, поединок не стал откровенным избиением старшими одноклубниками младших. С первых секунд игроки второго состава активно отвечали на давление со стороны основной команды. В итоге первая команда за стартовую четверть получила только 2 очка преимущества.

Следующую 10-минутку младшие снова начали точным трехочковым — отличился Ивашов. Дальнейшая борьба разворачивалась по похожему на первую четверть сценарию. Первая команда, несмотря на попытки более 6 очков преимущества, не смогла получить. На большом перерыве разница в счете составляла всего 4 очка.

И после перерыва ситуация изменилась. Основная команда клуба таки захватила инициативу. В начале третьей четверти Арианс поймал кураж. Его 7 очков подряд и следующий трехочковый Сидорова увеличили разницу до 11 очков. Более опытные игроки основной команды продолжали увеличивать давление. Младшим соперникам моментами уже не хватало сил. Так на четвертую четверть основной состав “Химика” имел уже 16 очков преимущества.

В заключительной четверти первая команда на опыте уверенно довела встречу до убедительной победы — 97:62.

Добавим также, второй поединок в этой паре должен состояться в январе.

Как сообщал УНН, клубы Кравцова и Гладыря одержали победы в иностранных баскетбольных чемпионатах.

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