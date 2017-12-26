"Хімік" виграв перший поєдинок чвертьфіналу Кубку України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Перша команда “Хіміка” переконливо перемогла другий склад у першому матчі 1/4 фіналу Кубка України, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Попри стереотипні очікування, поєдинок не став відвертим побиттям старшими одноклубниками молодших. З перших секунд гравці другого складу активно відповідали на тиск з боку основної команди. У підсумку перша команда за стартову чверть здобула лише 2 очки переваги.
Наступну 10-хвилинку молодші знову почали влучним триочковим — відзначився Івашов. Подальша боротьба розгорталася за схожим на першу чверть сценарієм. Перша команда попри намагання більше 6 очок переваги не змогла здобути. На велику перерву різниця в рахунку становила лише 4 очки.
Та по перерві ситуація змінилася. Основна команда клубу таки захопила ініціативу. На початку третьої чверті Аріанс піймав кураж. Його 7 очок поспіль та наступний триочковий Сидорова збільшили різницю до 11 очок. Більш досвідчені гравці основної команди продовжували збільшувати тиск. Молодшим суперникам моментами вже не вистачало сил. То ж на четверту чверть основний склад “Хіміка” мав уже 16 очок переваги.
У заключній чверті перша команда на досвіді впевнено довела зустріч до переконливої перемоги — 97:62.
Додамо також, другий поєдинок у цій парі має відбутися в січні.
Як повідомляв УНН, клуби Кравцова і Гладиря Несмотря%20на стереотипные%20ожидания,%20поединок%20не стал%20откровенным%20избиением%20старшими%20одноклубниками%20младших.%20С первых%20секунд%20игроки%20второго%20состава%20активно%20отвечали%20на давление%20со стороны%20основной%20команды.%20В итоге%20первая%20команда%20за стартовую%20четверть%20получила%20только%202 очка%20преимущества.%20