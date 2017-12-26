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"Хімік" виграв перший поєдинок чвертьфіналу Кубку України з баскетболу

Київ • УНН

 • 10636 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Перша команда “Хіміка” переконливо перемогла другий склад у першому матчі 1/4 фіналу Кубка України, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

"Хімік" виграв перший поєдинок чвертьфіналу Кубку України з баскетболу

Попри стереотипні очікування, поєдинок не став відвертим побиттям старшими одноклубниками молодших. З перших секунд гравці другого складу активно відповідали на тиск з боку основної команди. У підсумку перша команда за стартову чверть здобула лише 2 очки переваги.

Наступну 10-хвилинку молодші знову почали влучним триочковим — відзначився Івашов. Подальша боротьба розгорталася за схожим на першу чверть сценарієм. Перша команда попри намагання більше 6 очок переваги не змогла здобути. На велику перерву різниця в рахунку становила лише 4 очки.

Та по перерві ситуація змінилася. Основна команда клубу таки захопила ініціативу. На початку третьої чверті Аріанс піймав кураж. Його 7 очок поспіль та наступний триочковий Сидорова збільшили різницю до 11 очок. Більш досвідчені гравці основної команди продовжували збільшувати тиск. Молодшим суперникам моментами вже не вистачало сил. То ж на четверту чверть основний склад “Хіміка” мав уже 16 очок переваги.

У заключній чверті перша команда на досвіді впевнено довела зустріч до переконливої перемоги — 97:62.

Додамо також, другий поєдинок у цій парі має відбутися в січні.

Як повідомляв УНН, клуби Кравцова і Гладиря Несмотря%20на стереотипные%20ожидания,%20поединок%20не стал%20откровенным%20избиением%20старшими%20одноклубниками%20младших.%20С первых%20секунд%20игроки%20второго%20состава%20активно%20отвечали%20на давление%20со стороны%20основной%20команды.%20В итоге%20первая%20команда%20за стартовую%20четверть%20получила%20только%202 очка%20преимущества.

%20Следующую%2010-минутку%20младшие%20снова%20начали%20точным%20трехочковым —%20отличился%20Ивашов.%20Дальнейшая%20борьба%20разворачивалась%20по похожему%20на первую%20четверть%20сценарию.%20Первая%20команда,%20несмотря%20на попытки%20более%206 очков%20преимущества,%20не смогла%20получить.%20На большом%20перерыве%20разница%20в счете%20составляла%20всего%204 очка.

%20И после%20перерыва%20ситуация%20изменилась.%20Основная%20команда%20клуба%20таки%20захватила%20инициативу.%20В начале%20третьей%20четверти%20Арианс%20поймал%20кураж.%20Его%207 очков%20подряд%20и следующий%20трехочковый%20Сидорова%20увеличили%20разницу%20до 11 очков.%20Более%20опытные%20игроки%20основной%20команды%20продолжали%20увеличивать%20давление.%20Младшим%20соперникам%20моментами%20уже%20не хватало%20сил.%20Так%20на четвертую%20четверть%20основной%20состав%20“Химика”%20имел%20уже%2016 очков%20преимущества.

%20В заключительной%20четверти%20первая%20команда%20на опыте%20уверенно%20довела%20встречу%20до убедительной%20победы —%2097:62.

%20Добавим%20также,%20второй%20поединок%20в этой%20паре%20должен%20состояться%20в январе.

%20Как%20сообщал%20УНН,%20клубы%20Кравцова%20и Гладыря%20одержали%20победы

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