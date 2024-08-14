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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 04:35  •  32040 просмотра

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"Хезболла" атаковала Верхнюю Галилею на севере Израиля, выпустив около 25 ракет. Ракеты попали в открытые участки, пострадавших нет, сообщает армия Израиля.

"Хезболла" выпустила около 25 ракет по Верхней Галилее на севере Израиля, ракеты попали в открытые участки, и сообщений о пострадавших нет, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля, передает УНН.

Детали

"Хезболла" взяла на себя ответственность за нападение, утверждая, что целью была военная база в этом районе.

Попередження Ірану та "Хезболлі": Пентагон направляє на Близький Схід атомний підводний човен12 августа 2024, 10:53 • 20655 просмотров

Лилия Подоляк

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