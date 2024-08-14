"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле
Киев • УНН
"Хезболла" атаковала Верхнюю Галилею на севере Израиля, выпустив около 25 ракет. Ракеты попали в открытые участки, пострадавших нет, сообщает армия Израиля.
"Хезболла" выпустила около 25 ракет по Верхней Галилее на севере Израиля, ракеты попали в открытые участки, и сообщений о пострадавших нет, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля, передает УНН.
Детали
"Хезболла" взяла на себя ответственность за нападение, утверждая, что целью была военная база в этом районе.
Попередження Ірану та "Хезболлі": Пентагон направляє на Близький Схід атомний підводний човен12 августа 2024, 10:53 • 20655 просмотров
Эксклюзив
Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд
Эксклюзив
Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев
Эксклюзив
Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ
Эксклюзив
Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении
Эксклюзив
Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт
Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными
Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст
Эксклюзив