"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

"Хезболла" выпустила около 25 ракет по Верхней Галилее на севере Израиля, ракеты попали в открытые участки, и сообщений о пострадавших нет, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля, передает УНН.

Детали

"Хезболла" взяла на себя ответственность за нападение, утверждая, что целью была военная база в этом районе.

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