Хет-трик лучшего бомбардира УПЛ принес "Ворскле" победу над "Зарей"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Полтавская "Ворскла" обыграла луганскую "Зарю" в поединке претендентов на медали УПЛ, сообщает корреспондент УНН.
Детали
В первом тайме хозяева отправили в нокдаун "Зарю", оформив три безответных гола. Счет был открыт полузащитником Степанюком на 8-й минуте, который расстрелял голкипера. На 24 минуте Владислав Кулач реализовал выход с вратарем, а через 9-ть минут оформил дубль.
В начале второй половины Кулач оформил хет-трик. Только ближе к завершению баталии "Заря" смогла уйти от фиаско с позорным результатом - 4:2.
Кстати говоря
"Ворскла" приблизилась к "Заре" в борьбе за третью ступень - 37 против 38 очков у луганчан.