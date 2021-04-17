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Хет-трик лучшего бомбардира УПЛ принес "Ворскле" победу над "Зарей"

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Полтавская "Ворскла" обыграла луганскую "Зарю" в поединке претендентов на медали УПЛ, сообщает корреспондент УНН.

Детали

В первом тайме хозяева отправили в нокдаун "Зарю", оформив три безответных гола. Счет был открыт полузащитником Степанюком на 8-й минуте, который расстрелял голкипера. На 24 минуте Владислав Кулач реализовал выход с вратарем, а через 9-ть минут оформил дубль.

В начале второй половины Кулач оформил хет-трик. Только ближе к завершению баталии "Заря" смогла уйти от фиаско с позорным результатом - 4:2.

Кстати говоря

"Ворскла" приблизилась к "Заре" в борьбе за третью ступень - 37 против 38 очков у луганчан.

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