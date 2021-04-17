Хет-трик найкращого бомбардира УПЛ приніс "Ворсклі" перемогу над "Зорею"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Полтавська "Ворскла" обіграла луганську "Зорю" у поєдинку претендентів на медалі УПЛ, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

У першому таймі господарі вдправили в нокдаун "Зорю", оформивши три голи без відповіді. Рахунок був відкритий півзахисником Степанюком на 8-й хвилині, який розстріляв голкіпера. На 24 хвилині Владислав Кулач реалізував вихід із воротарем, а через 9-ть хвилин оформив дубль.

На початку другої половини Кулач оформив хет-трик. Тільки ближче до завершення баталії "Зоря" змогла піти від фіаско з ганебним результатом – 4:2.

До речі

"Ворскла" наблизилася до "Зорі" у боротьбі за третій щабель – 37 проти 38 очок у луганців.

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