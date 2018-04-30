Хет-трик Месси привел к досрочной победе "Барселоны" в испанской Примере

Быстрый гол в дебюте противостояния оформил Коутиньо. На 38 минуте Месси удвоил преимущество, но ненадолго. До конца тайма Лукас Перес сократил отставание - 1: 2. В середине следующего отрезка противостояния Чолак выровнял положение в игре. В очередной раз спасать "сине-гранатовых" принялся Месси, аргентинец до конца времени забил еще дважды, оформив хет-трик - 4: 2.

Заметим, что украинский вратарь Коваль провел весь поединок на скамейке запасных.

Итак, "Барса" набрала 86 пунктов и оторвалась от "Атлетико" на 11 за три тура до окончания чемпионата. Кроме того команда Вальверде имеет еще матч в запасе и не проиграла еще ни разу в чемпионате.

Добавим также, в следующем туре "Барселона" уже в статусе чемпиона принимать "Реал".

Как сообщал УНН, представителям Военно-морских сил Украины презентовали Кубка Лиги чемпионов УЕФА. Церемония состоялась на фрегате "Гетман Сагайдачный".