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Хет-трик Месси привел к досрочной победе "Барселоны" в испанской Примере

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Каталонская "Барселона" оформила чемпионство в рамках поединка 35 тура испанской Примеры с "Депортиво" украинского голкипера Максима Коваля, информирует УНН со ссылкой на сайт "блаугранас".

Хет-трик Месси привел к досрочной победе "Барселоны" в испанской Примере

Быстрый гол в дебюте противостояния оформил Коутиньо. На 38 минуте Месси удвоил преимущество, но ненадолго. До конца тайма Лукас Перес сократил отставание - 1: 2. В середине следующего отрезка противостояния Чолак выровнял положение в игре. В очередной раз спасать "сине-гранатовых" принялся Месси, аргентинец до конца времени забил еще дважды, оформив хет-трик - 4: 2.

Заметим, что украинский вратарь Коваль провел весь поединок на скамейке запасных.

Итак, "Барса" набрала 86 пунктов и оторвалась от "Атлетико" на 11 за три тура до окончания чемпионата. Кроме того команда Вальверде имеет еще матч в запасе и не проиграла еще ни разу в чемпионате.

Добавим также, в следующем туре "Барселона" уже в статусе чемпиона принимать "Реал".

Как сообщал УНН, представителям Военно-морских сил Украины презентовали Кубка Лиги чемпионов УЕФА. Церемония состоялась на фрегате "Гетман Сагайдачный".

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