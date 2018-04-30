Хет-трик Мессі призвів до дострокової перемоги "Барселони" в іспанській Прімері
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Каталонська "Барселона" оформила чемпіонство в рамках поєдинку 35 туру іспанської Прімери із "Депортіво" українського голкіпера Максима Коваля, інформує УНН з посиланням на сайт "блаугранас".
Швидкий гол у дебюті протистояння оформив Коутіньо. На 38 хвилині Мессі подвоїв перевагу, але ненадовго. До кінця тайму Лукас Перес скоротив відставання – 1:2. В середині наступного відрізку протистояння Чолак вирівняв становище у грі. В черговий раз рятувати "синьо-гранатових" прийнявся Мессі, аргентинець до кінця часу забив ще двічі, оформивши хет-трик – 4:2.
Зауважимо, що український воротар Коваль провів увесь поєдинок на лаві запасних.
Отже, "Барса" набрала 86 пунктів і відірвалася від "Атлетіко" на 11 за три тури до закінчення чемпіонату. Крім того команда Вальверде має ще матч у запасі та не програла ще жодного разу в чемпіонаті.
Додамо також, у наступному турі "Барселона" вже у статусі чемпіона прийматиме "Реал".
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