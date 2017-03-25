Хет-трик Д.Гармаша принес "Динамо" победу над "Ворсклой"

Действующий чемпион начал матч с места в карьер, и уже на 4-й минуте открыл счет. Пантич забросил мяч со своей половины поля в штрафную соперника, Яремчук дезориентировал защитников, а Гармаш выскочил на ударную позицию и с острого угла пробил мимо голкипера.

В середине тайма "бело-синие" удвоили свое преимущество. К взятию ворот привела подача с углового - мяч отскочил к Яремчуку, который пробил по воротам, голкипер парировал перед собой, а первым на подборе оказался Гармаш, на паузе положил вратаря и пробил уже фактически по пустым воротам.

Наконец, перед самым перерывом Гармаш в очередной раз сыграл результативно, с линии вратарской замкнув прострел Антунеша с левого фланга и оформив хет-трик в матче.

Во втором тайме тренерский штаб "бело-синих" прибегнул к замене - в итоге полный матч провели лишь трое защитников: Александар Пантич, Антунеш и Зураб Очигава. А окончательный счет в матче установил Роман Яремчук на 64-й минуте - Корзун длинным пасом со своей половины поля вывел нападающего один на один с вратарем, и Роман не промахнулся - 4: 0.

Добавим, что "Динамо" завершило первый этап УПЛ на 2-м месте, а "Ворскла" не сумела пробиться в топ-шестерку и продолжит выступления в низшей части чемпионата.