Хет-трик Д.Гармаша приніс "Динамо" перемогу над "Ворсклою"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Київське “Динамо” та полтавська “Ворскла” провели спаринг, заповнюючи паузу в чемпіонаті, пов’язану з матчами національних збірних. Протистояння відбулося на стадіоні “Динамо” ім. Валерія Лобановського, повідомляє УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
Чинний чемпіон розпочав матч із місця в кар’єр, і вже на 4-й хвилині відкрив рахунок. Пантич закинув м’яча зі своєї половини поля до штрафного майданчика суперника, Яремчук дезорієнтував захисників, а Гармаш вискочив на ударну позицію та з гострого кута пробив повз голкіпера.
В середині тайму “біло-сині” подвоїли свою перевагу. До взяття воріт призвела подача з кутового — м’яч відскочив до Яремчука, який пробив по воротах, голкіпер парирував перед собою, а першим на підбиранні виявився Гармаш, який на паузі поклав воротаря та пробив уже фактично по порожніх воротах.
Нарешті, перед самою перервою Гармаш у черговий раз зіграв результативно, з лінії воротарського майданчика замкнувши простріл Антунеша з лівого флангу та оформивши хет-трик у матчі.
У другому таймі тренерський штаб “біло-синіх” вдався до замін — у підсумку повний матч провели лише троє захисників: Александар Пантич, Віторіну Антунеш та Зураб Очигава. А остаточний рахунок у матчі встановив Роман Яремчук на 64-й хвилині — Корзун довгим пасом зі своєї половини поля вивів нападника віч-на-віч із воротарем, і Роман не схибив — 4:0.
Додамо, що “Динамо” завершило перший етап УПЛ на 2-м місці, а “Ворскла” не зуміла пробитися до топ-шістки та продовжить виступи у нижчій частині чемпіонату.