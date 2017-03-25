Хет-трик Д.Гармаша приніс "Динамо" перемогу над "Ворсклою"

Чинний чемпіон розпочав матч із місця в кар’єр, і вже на 4-й хвилині відкрив рахунок. Пантич закинув м’яча зі своєї половини поля до штрафного майданчика суперника, Яремчук дезорієнтував захисників, а Гармаш вискочив на ударну позицію та з гострого кута пробив повз голкіпера.

В середині тайму “біло-сині” подвоїли свою перевагу. До взяття воріт призвела подача з кутового — м’яч відскочив до Яремчука, який пробив по воротах, голкіпер парирував перед собою, а першим на підбиранні виявився Гармаш, який на паузі поклав воротаря та пробив уже фактично по порожніх воротах.

Нарешті, перед самою перервою Гармаш у черговий раз зіграв результативно, з лінії воротарського майданчика замкнувши простріл Антунеша з лівого флангу та оформивши хет-трик у матчі.

У другому таймі тренерський штаб “біло-синіх” вдався до замін — у підсумку повний матч провели лише троє захисників: Александар Пантич, Віторіну Антунеш та Зураб Очигава. А остаточний рахунок у матчі встановив Роман Яремчук на 64-й хвилині — Корзун довгим пасом зі своєї половини поля вивів нападника віч-на-віч із воротарем, і Роман не схибив — 4:0.

Додамо, що “Динамо” завершило перший етап УПЛ на 2-м місці, а “Ворскла” не зуміла пробитися до топ-шістки та продовжить виступи у нижчій частині чемпіонату.