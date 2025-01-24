Херсону грозит массированный обстрел: власти предупредили об опасности
Киев • УНН
Начальник Херсонской ОВА предупредил о возможном массированном обстреле города и пригородов 25 января. Враг может применить ствольную и реактивную артиллерию с самого утра.
Начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о возможной угрозе массированного обстрела Херсона и пригородов. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.
По его словам, российские войска планируют нанести удары с самого утра 25 января.
Враг может применить ствольную и реактивную артиллерию.
"Позаботьтесь о собственной и безопасности своих родных. Берегите себя!" - обратился к гражданам Прокудин.
Напомним
22 января российские войска атаковали спасателей в Херсонской области.