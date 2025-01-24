Херсону загрожує масований обстріл: влада попередила про небезпеку

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про можливу загрозу масованого обстрілу Херсона та передмість. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

За його словами, російські війська планують завдати ударів із самого ранку 25 січня.

Ворог може застосувати ствольну та реактивну артилерію.

"Подбайте про власну та безпеку своїх рідних. Бережіть себе!" — звернувся до громадян Прокудін.

Нагадаємо

22 січня російські війська атакували рятувальників у Херсонській області.