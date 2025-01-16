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Херсонская область: из-за атак рф за сутки трое погибших и 10 раненых, среди пострадавших - патрульная

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За минувшие сутки из-за российских обстрелов на Херсонщине погибли 3 человека, 10 ранены. Враг атаковал 36 населенных пунктов, повредив жилые дома и инфраструктуру.

В Херсонской области за минувшие сутки из-за обстрелов российских войск 3 человека погибли, еще 10 ранены, в частности ночью враг атаковал Херсон, убив человека и ранив еще двух, среди которых - патрульная полицейская, а с утра из-за вражеских ударов в регионе еще двое пострадавших, сообщили в Херсонской ОВА и Херсонской областной прокуратуре в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, 15 января около 23:30 военные рф с помощью беспилотника совершили очередную атаку на Днепровский район Херсона.

"В результате сброса взрывчатки погиб 38-летний мужчина, еще один мужчина, 34 лет, получил ранения. Во время оказания помощи пострадавшим оккупанты нанесли повторный удар, в результате которого была ранена сотрудница патрульной полиции", - сообщили в прокуратуре.

Всего за прошедшие сутки, как указали в прокуратуре, в результате вражеских атак погибли три человека, пятеро были госпитализированы, еще пятерым пострадавшим оказана амбулаторная помощь.

"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 10 - получили ранения", - подтвердил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин данные за минувшие сутки.

Как отметил Прокудин, российские войска за сутки, до 6:00 16 января, осуществили артиллерийские обстрелы и авиаудары по 36 населенным пунктам Херсонской области, в том числе по Херсону.

российские военные, по его данным, били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 14 частных домов. Также оккупанты повредили фермерское хозяйство, маршрутный автобус и частные автомобили.

По информации ОВА, уже сегодня утром россияне обстреляли жилой дом в Антоновке. В результате "прилета" снаряда в дом пострадала женщина 1946 года рождения.

Также, по данным ОВА, в больницу обратилась 92-летняя женщина, которая сегодня утром пострадала из-за российского обстрела Янтарного.

Российский дрон атаковал автобус в Херсоне: есть пострадавшие15.01.25, 14:26 • 29769 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон

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