Херсонщина: через атаки рф за добу троє загиблих і 10 поранених, серед постраждалих - патрульна

У Херсонській області за минулу добу через обстріли російських військ 3 людини загинуло, ще 10 поранено, зокрема уночі ворог атакував Херсон, вбивши людину і поранивши ще двох, серед яких - патрульна поліцейська, а з ранку через ворожі удари у регіоні ще двоє постраждалих, повідомили у Херсонській ОВА та Херсонській обласній прокуратурі у четвер, пише УНН.

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За даними прокуратури, 15 січня близько 23:30 військові рф за допомогою безпілотника здійснили чергову атаку на Дніпровський район Херсона.

"Унаслідок скидання вибухівки загинув 38-річний чоловік, ще один чоловік, 34 років, отримав поранення. Під час надання допомоги постраждалим окупанти завдали повторного удару, внаслідок якого була поранена співробітниця патрульної поліції", - повідомили у прокуратурі.

Загалом протягом минулої доби, як вказали у прокуратурі, внаслідок ворожих атак загинули троє людей, п’ятеро були госпіталізовані, ще п’ятьом постраждалим надано амбулаторну допомогу.

"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 10 - дістали поранення", - підтвердив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін дані за минулу добу.

Як зазначив Прокудін, російські війська за добу, до 6:00 16 січня, здійснили артилерійські обстріли та авіаудари по 36 населених пунктах Херсонської області, у тому числі по Херсону.

російські військові, за його даними, били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили фермерське господарство, маршрутний автобус та приватні автомобілі.

За інформацією ОВА, уже сьогодні вранці росіяни обстріляли житловий будинок в Антонівці. Внаслідок "прильоту" снаряду в оселю постраждала жінка 1946 року народження.

Також, за даними ОВА, до лікарні звернулася 92-річна жінка, яка сьогодні зранку постраждала через російський обстріл Янтарного.

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