Херсонскую область за сутки враг атаковал 72 раза, есть погибший и раненые - ОВА

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"За минувшие сутки противник совершил 72 обстрела, выпустив 364 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов", - сообщил Прокудин в Telegram.

Как отметил глава ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода, фабрики, предприятия; в объекты критической инфраструктуры и больницы в Херсоне; здание магазина и объект критической инфраструктуры в Бериславском районе.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, 5 - получили ранения", - указал Прокудин.

Дополнение

Российские войска под утро сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома в Херсоне, известно о 6 пострадавших.