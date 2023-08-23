Армія рф під ранок завдала авіаудари по Херсону: постраждали шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Російські війська під ранок скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки у Херсоні, відомо про 6 постраждалих, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"російська армія завдала авіаударів по Херсону. Близько четвертої ранку російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки", - написав Прокудін у Telegram.
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Внаслідок обстрілу, зі слів голови ОВА, виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.
"Постраждали шестеро людей. 22-річного чоловіка доставили до медзакладу, іншим - лікарі надали допомогу на місці", - повідомив Прокудін.
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