Армия рф под утро нанесла авиаудары по Херсону: пострадали шесть человек

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"российская армия нанесла авиаудары по Херсону. Около четырех утра российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома", - написал Прокудин в Telegram.

Детали

В результате обстрела, по словам главы ОВА, возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

"Пострадали шесть человек. 22-летнего мужчину доставили в медучреждение, остальным - врачи оказали помощь на месте", - сообщил Прокудин.

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