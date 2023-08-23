Армия рф под утро нанесла авиаудары по Херсону: пострадали шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Российские войска под утро сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома в Херсоне, известно о 6 пострадавших, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"российская армия нанесла авиаудары по Херсону. Около четырех утра российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома", - написал Прокудин в Telegram.
Детали
В результате обстрела, по словам главы ОВА, возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.
"Пострадали шесть человек. 22-летнего мужчину доставили в медучреждение, остальным - врачи оказали помощь на месте", - сообщил Прокудин.
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