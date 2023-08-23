Херсонщину за добу ворог атакував 72 рази, є загиблий та поранені - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Російська війська за минулу добу обстріляли Херсонську область 72 рази, відомо про одну загиблу та п'ятьох поранених людей, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 72 обстріли, випустивши 364 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів", - повідомив Прокудін у Telegram.
Як зазначив голова ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу, фабрики, підприємства; в об'єкти критичної інфраструктури та лікарні у Херсоні; будівлю магазину та об'єкт критичної інфраструктури у Бериславському районі.
"Через російську агресію 1 людина загинула, 5 - дістали поранення", - вказав Прокудін.
Доповнення
Російські війська під ранок скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки у Херсоні, відомо про 6 постраждалих.