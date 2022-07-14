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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Херсонская область: ВСУ сбили беспилотник, дрон-камикадзе и уничтожили 13 рашистов

Херсонская область: ВСУ сбили беспилотник, дрон-камикадзе и уничтожили 13 рашистов

Киев • УНН

 • 139750 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ в Херсонской области сбили беспилотник, дрон-камикадзе и уничтожили 13 рашистов. Об этом информирует УНН.

Цитата

"При проведении врагом разведки наших позиций в Херсонской области, наше зенитно-ракетное подразделение метко заземлил беспилотник типа "Элерон-3" в Белозерской общине, а дрон-камикадзе был «пойман с поличным» и уничтожен в Великоалександровской обществу к нанесению им вреда", - говорится в сообщении.

Детали

К тому же ракетно-артиллерийские подразделения огневых задач уничтожили 13 рашистов, 6 единиц бронированной и автомобильной техники.

А также нанесли удары по 2 пунктам управления вражеских войск и посадочной площадке в Новой Каховке. Окончательные потери противника уточняются.

Напомним

Оккупанты пытались истребителями атаковать остров Змеиный.

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