Херсонщина: ЗСУ збили безпілотник, дрон-камікадзе та знищили 13 рашистів

Цитата

"Під час проведення ворогом розвідки наших позицій на Херсонщині, наш зенітно-ракетний підрозділ влучно заземлив безпілотник типу "Елерон-3" в Білозерській громаді, а дрон-камікадзе був «впійманий на гарячому» і знищений в Великоолександрівській громаді до завдання ним шкоди", - йдеться в повідомленні.

Деталі

До того ж ракетно-артилерійські підрозділи вогневих завдань знищили 13 рашистів, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

А також завдали удари по 2 пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці. Остаточні втрати противника уточнюються.

Нагадаємо

Окупанти намагалися винищувачами атакувати острів Зміїний.