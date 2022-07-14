Херсонщина: ЗСУ збили безпілотник, дрон-камікадзе та знищили 13 рашистів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ у Херсонській області збили безпілотник, дрон-камікадзе та знищили 13 рашистів. Про це інформує УНН.
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"Під час проведення ворогом розвідки наших позицій на Херсонщині, наш зенітно-ракетний підрозділ влучно заземлив безпілотник типу "Елерон-3" в Білозерській громаді, а дрон-камікадзе був «впійманий на гарячому» і знищений в Великоолександрівській громаді до завдання ним шкоди", - йдеться в повідомленні.
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До того ж ракетно-артилерійські підрозділи вогневих завдань знищили 13 рашистів, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
А також завдали удари по 2 пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці. Остаточні втрати противника уточнюються.
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