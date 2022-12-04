Херсонская область: из Олешек вывезли всех коллаборантов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Из города Олешки в Херсонской области вывезли всех представителей оккупационной администрации и "полицаев". Об этом говорится в сводке ОВА, передает УНН.
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"россияне вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки. Были вывезены все представители оккупационной администрации и "полицаи", – говорится в сообщении.
Напомним
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич объявил эвакуацию с левого берега Днепра в Херсон.