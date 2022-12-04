Херсонщина: з Олешок вивезли всіх колаборантів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. З міста Олешки в Херсонській області вивезли всіх представників окупаційної адміністрації та "поліцаїв". Про це йдеться у зведенні ОВА, передає УНН.
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"росіяни вивезли всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки. Були вивезені усі представники окупаційної адміністрації та "поліцаї", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич оголосив евакуацію з лівого берега Дніпра до Херсона.