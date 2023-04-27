Херсонщина: враг совершил 65 обстрелов области, 1 человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. За прошедшие сутки враг совершил 65 обстрелов области, в результате чего 1 человек погиб. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Цитата
"За минувшие сутки противник совершил – 65 обстрелов, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 10 раз", - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию электрической подстанции Бериславского района и административные здания населенного пункта Станиславской сельской общины.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, трое получили ранения.
Напомним
В Николаеве количество раненых в результате обстрела города возросло до 23 человек, среди них 1 ребенок.