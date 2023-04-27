Херсонщина: ворог здійснив 65 обстрілів області, 1 людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Минулої доби ворог здійснив 65 обстрілів області, внаслідок чого 1 людина загинула. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 65 обстрілів, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначається, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію електричної підстанції Бериславського району та адміністративні будівлі населеного пункту Станіславської сільської громади.
Через російську агресію 1 людина загинула, троє дістали поранення.
Нагадаємо
У Миколаєві кількість поранених внаслідок обстрілу міста зросла до 23 осіб, серед них 1 дитина.