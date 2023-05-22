Херсонщина: враг 57 раз обстрелял область, один человек погиб

Детали

Отмечается, что за минувшие сутки противник совершил – 57 обстрелов, выпустив 318 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 4 раза, выпустив 22 снаряда.

Сообщается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в объекты социальной и критической инфраструктуры Бериславского района.

Из-за российской агрессии один человек погиб.

Напомним

Силами ВК "Восток" в небе над Днепропетровщиной было сбито 15 вражеских дронов и 4 крылатые ракеты.