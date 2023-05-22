Херсонщина: враг 57 раз обстрелял область, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Враг 57 раз обстрелял Херсонскую область, в результате вражеского удара один человек погиб. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что за минувшие сутки противник совершил – 57 обстрелов, выпустив 318 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 4 раза, выпустив 22 снаряда.
Сообщается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в объекты социальной и критической инфраструктуры Бериславского района.
Из-за российской агрессии один человек погиб.
Напомним
Силами ВК "Восток" в небе над Днепропетровщиной было сбито 15 вражеских дронов и 4 крылатые ракеты.