Херсонщина: ворог 57 разів обстріляв область, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Ворог 57 разів обстріляв Херсонську область, внаслідок ворожого удару одна людина загинула. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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Зазначається, що за минулу добу противник здійснив – 57 обстрілів, випустивши 318 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази, випустивши 22 снаряди.
Повідомляється, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також в об'єкти соціальної та критичної інфраструктури Бериславського району.
Через російську агресію одна людина загинула.
Нагадаємо
Силами ПвК "Схід" в небі над Дніпропетровщиною було збито 15 ворожих дронів та 4 крилаті ракети.