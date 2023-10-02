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Херсон в очередной раз за утро подвергся удару рф, досталось транспортному предприятию, двое пострадавших - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Российские войска около 10 часов утра сегодня в очередной раз обстреляли Херсон, атаковали транспортное предприятие, известно о двух пострадавших, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Цитата

"российская армия в очередной раз с начала дня атаковала Херсон. Около 10:00 враг обстрелял транспортное предприятие. Предварительно, пострадали два человека", - указал Прокудин в Telegram.

Информация уточняется.

Напомним

россияне с ночи обстреливают Херсонскую область, есть повреждения и раненые.

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