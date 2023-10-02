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Херсон вчергове за ранок зазнав удару рф, дісталося транспортному підприємству, двоє постраждалих - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Російські війська близько 10 години ранку сьогодні вчергове обстріляли Херсон, атакували транспортне підприємство, відомо про двох постраждалих, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Цитата

"російська армія вкотре з початку дня атакувала Херсон. Близько 10:00 ворог обстріляв транспортне підприємство. Попередньо, постраждали двоє людей", - вказав Прокудін у Telegram.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо

росіяни з ночі вкривають вогнем Херсонщину, є пошкодження та поранені.

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