По Херсону утром ударили российские войска, 62-летний мужчина получил травмы, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Детали

"В результате утреннего обстрела оккупантами Днепровского района получил травмы мужчина 62 лет. У него взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, контузия и ушиб плеча", - написал Мрочко в Telegram.

По его словам, раненому оказана необходимая медицинская помощь на месте. На момент атаки россиян он был во дворе.

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