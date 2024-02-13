Херсон снова атакуют оккупанты: в городе раздаются взрывы

Большинство украинцев не будут праздновать День святого Валентина из-за войны - опрос

76% украинцев не будут праздновать День святого Валентина. При этом большая часть людей никогда и не праздновали его, а четверть считает неуместным праздновать в военное время. К такому выводу пришли в ходе опроса, проведенного Rakuten Viber.