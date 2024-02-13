Херсон знову атакують окупанти: у місті лунають вибухи
Київ • УНН
У Херсоні лунали вибухи. Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега.
Окупанти атакують Херсон, у місті лунають вибухи. Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
"У Херсоні лунають вибухи! Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!" - повідомив Мрочко.
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