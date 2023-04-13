Херсон россияне атаковали 5 раз, по области выпустили более 180 снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Российские войска за 12 апреля 46 раз обстреляли Херсонскую область, известно об одном погибшем и двух раненых людях. Об этом сообщили в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 46 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонской области. Выпустили 186 снарядов из тяжелой артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации.
Жилые кварталы Херсона армия рф атаковала 5 раз. Попали в территорию завода, отметили в ОВА.
"За прошедшие сутки из-за российской агрессии погиб один житель Херсонской области, два человека получили ранения", - указали в ОВА.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.