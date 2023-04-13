Херсон росіяни атакували 5 разів, по області випустили понад 180 снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Російські війська за 12 квітня 46 разів обстріляли Херсонську область, відомо про одного загиблого та двох поранених людей. Про це повідомили в Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
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За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 46 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 186 снарядів з важкої артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації.
Житлові квартали Херсона армія рф атакувала 5 разів. Поцілили у територію заводу, зазначили в ОВА.
"Минулої доби через російську агресію загинув один житель Херсонщини, двоє осіб дістали поранення", - вказали в ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.