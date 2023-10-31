Херсон под вражеским огнем: в городе прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Херсон снова под огнем оккупантов. Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
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"Херсон под вражеским огнем! Взрывы прогремели в прибрежных районах города. Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега", - написал Мрочко.
Добавим
Глава МВА призвал жителей Херсона перейти в более безопасные места.
"Держитесь подальше от окон! ‼️" - резюмировал Мрочко.
Напомним
Российские войска сегодня ударили ракетой по Центральному району Херсона.