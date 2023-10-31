Херсон під ворожим вогнем: у місті пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Херсон знову під вогнем окупантів. Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
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"Херсон під ворожим вогнем! Вибухи пролунали у прибережних районах міста. Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега", - написав Мрочко.
Додамо
Голова МВА закликав жителів Херсона перейти до більш безпечних місць.
"Тримайтеся подалі від вікон!‼️" - резюмував Мрочко.
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