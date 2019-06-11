Хэмилтон благодаря штрафу Феттеля стал победителем Гран-при Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В рамках самых престижных автогонок мира "Формулы-1" произошло Гран-При Канады, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Борьбу за победу повели два пилота "Феррари" и один "Мерседеса". Физически Себастьян Феттель финишировал первым, но получил пять секунд штрафа за опасное возвращение на трассу после ошибки, тем самым, заблокировав преследователя Льюиса Хэмилтона. Как следствие, с учетом штрафа победа досталась британцу, а Феттель стал вторым +3,658 с.
Тройку лучших замкнул еще один гонщик "Феррари" Шарль Леклер +4,696 с. Четвертая позиция в Валлтери Боттас из "Мерседеса", а пятым стал Макс Ферстаппен из "Ред Булла". Все остальные пилоты отстали более чем на круг.
В гонке общего зачета пилотов пальму первенства удерживает Хэмилтон - 162, его преследует Боттас - 133, Феттель - 100 и Ферстаппен - 88.
Добавим, в Кубке Конструкторов 295 баллов в "Мерседеса", 172 в "Феррари".