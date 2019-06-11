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Хемілтон завдяки штрафу Феттеля став переможцем Гран-Прі Канади

Київ • УНН

 • 10147 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. В рамках найпрестижніших автоперегонів світу "Формули-1" відбулося Гран-Прі Канади, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

Боротьбу за перемогу повели два пілоти "Феррарі" та один "Мерседесу". Фізично Себастьян Феттель фінішував першим, але отримав п'ять секунд штрафу за небезпечне повернення на трасу після помилки, тим самим, заблокувавши переслідувача Льюїса Хемілтона. Як наслідок, з врахуванням штрафу перемога дісталася британцю, а Феттель став другим +3,658 с.

Трійку кращих замкнув ще один гонщик "Феррарі" Шарль Леклер +4,696 с. Четверта позиція у Валлтері Боттаса з "Мерседеса", а п'ятим став Макс Ферстаппен з "Ред Булла". Усі інші пілоти відстали більше, ніж на коло.

У гонці загального заліку пілотів пальму першості втримує Хемілтон – 162, його переслідує Боттас – 133, Феттель – 100 і Ферстаппен – 88.

Додамо, у Кубку Конструкторів 295 балів у "Мерседеса", 172 у "Феррарі".

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