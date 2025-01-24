Хегсет стал ближе к посту главы Пентагона: сенаторы проголосовали за продвижение его кандидатуры
Киев • УНН
Сенат США проголосовал за продвижение кандидатуры Пита Хегсета на должность министра обороны с результатом 51-49. Финальное голосование по утверждению бывшего ведущего Fox News и ветерана ВС США состоится в пятницу.
В Сенате США в четверг с минимальным перевесом проголосовали за продвижение кандидатуры Пита Хегсета, бывшего ведущего Fox News и ветерана ВС США, на пост министра обороны в администрации президента Дональда Трампа, пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Детали
Результат голосования по процедурной мере завершения дебатов составил 51 голос "за" против 49, причем все республиканцы, кроме двух, проголосовали за кандидатуру Хегсета.
Сенаторы Лиза Мурковски и Сьюзан Коллинз присоединились к демократам и независимым сенаторам, проголосовав против Хегсета.
Финальное голосование по подтверждению кандидатуры Хегсета запланировано на вечер пятницы.
Дополнение
В последние недели Трамп неоднократно призывал республиканцев поддержать 44-летнего ветерана, награжденного медалями, и большинство из них встало на защиту кандидата, который, как они заявили, вернет "боевой дух" Вооруженным силам США. В своих постах на Truth Social Трамп написал, что Хегсет "станет ВЕЛИКИМ министром обороны", подтвердив, что он "полностью и безоговорочно поддерживает" выдвинутого им кандидата.
Если Хегсет будет утвержден на пост главы Пентагона, он возглавит ведомство, которому подчиняются 1,3 миллиона кадровых военнослужащих и почти 1 миллион гражданских сотрудников Министерства обороны, располагающего годовым бюджетом в размере почти 1 триллион долларов.
В случае утверждения Хегсета, все внимание будет приковано к тому, произведет ли он изменения в руководстве Вооруженных сил, как он будет решать вопросы кадровой политики, такие как участие женщин в боевых действиях, а также к его позиции по ключевым вопросам внешней политики, включая войну в Украине, конкуренцию с Китаем и напряженность на Ближнем Востоке.