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Гегсет став ближчим до посади голови Пентагону: сенатори проголосували за просування його кандидатури

Гегсет став ближчим до посади голови Пентагону: сенатори проголосували за просування його кандидатури

Київ • УНН

 • 37128 перегляди

Сенат США проголосував за просування кандидатури Піта Гегсета на посаду міністра оборони з результатом 51-49. Фінальне голосування щодо затвердження колишнього ведучого Fox News і ветерана ЗС США відбудеться в п'ятницю.

У Сенаті США в четвер із мінімальною перевагою проголосували за просування кандидатури Піта Гегсета, колишнього ведучого Fox News і ветерана ЗС США, на посаду міністра оборони в адміністрації президента Дональда Трампа, пише УНН із посиланням на "Голос Америки".

Деталі

Результат голосування за процедурним заходом завершення дебатів становив 51 голос "за" проти 49, причому всі республіканці, окрім двох, проголосували за кандидатуру Гегсета.

Сенатори Ліза Мурковскі та Сьюзан Коллінз приєдналися до демократів і незалежних сенаторів, проголосувавши проти Гегсета.

Фінальне голосування щодо підтвердження кандидатури Гегсета заплановано на вечір п'ятниці.

Доповнення

Останніми тижнями Трамп неодноразово закликав республіканців підтримати 44-річного ветерана, нагородженого медалями, і більшість із них стала на захист кандидата, який, як вони заявили, поверне "бойовий дух" Збройним силам США. У своїх постах на Truth Social Трамп написав, що Гегсет "стане ВЕЛИКИМ міністром оборони", підтвердивши, що він "повністю і беззастережно підтримує" висунутого ним кандидата.

Якщо Гегсета буде затверджено на посаду глави Пентагону, він очолить відомство, якому підпорядковуються 1,3 мільйона кадрових військовослужбовців і майже 1 мільйон цивільних співробітників Міністерства оборони, яке має у своєму розпорядженні річний бюджет у майже 1 трильйон доларів.

У разі затвердження Гегсета, уся увага буде прикута до того, чи зробить він зміни в керівництві Збройних сил, як він вирішуватиме питання кадрової політики, такі як участь жінок у бойових діях, а також щодо його позиції з ключових питань зовнішньої політики, включно з війною в Україні, конкуренцією з Китаєм і напруженістю на Близькому Сході.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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