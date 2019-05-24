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Хацкевич заявил о необходимости усиления команды

Хацкевич заявил о необходимости усиления команды

Киев  •  УНН

 • 11381 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Главный тренер киевского “Динамо” Александр Хацкевич поделился мнением относительно кадровых целей на будущее межсезонье, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

“В этом сезоне мы задействовали 31-го футболиста. Для команды, которая борется за чемпионство, нужна стабильность состава. К сожалению, у наших ведущих футболистов очень серьезные травмы. И не всегда удавалось заменить этих игроков. На сегодняшний день мы имеем достаточно перспективную команду, но чтобы двигаться дальше необходимо усиление”, — заявил белорус.

Специалист отметил, что клуб уже определился по позициям, которые требуют усиления, и отказался от кандидатуры Евгения Хачериди.

“Я сейчас не буду говорить о трансферной политике. Есть позиции, которые требуют усиления и есть футболисты, которых мы хотим видеть. Уже есть конкретные имена, наш селекционный отдел и я уже определились по позициям, которые требуют усиления. Евгений пусть продолжает свою карьеру в другом клубе”, — добавил тренер.

Отметим, что в предпоследнем туре соревнований “Динамо” примет “Львов”.

Украинские Национальные Новости

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