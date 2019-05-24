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Хацкевич заявив про необхідність підсилення команди

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Головний тренер київського “Динамо” Олександр Хацкевич поділився думкою стосовно кадрових цілей на майбутнє міжсезоння, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичного клубу.

“У цьому сезоні ми задіяли 31-го футболіста. Для команди, яка бореться за чемпіонство, потрібна стабільність складу. На жаль, у наших провідних футболістів дуже серйозні травми. І не завжди вдавалося замінити цих гравців. На сьогоднішній день ми маємо досить перспективну команду, але щоб рухатися далі необхідно посилення”, — заявив білорус.

Фахівець відзначив, що клуб вже визначився щодо позицій, які потребують підсилення, і відмовився від кандидатури Євгена Хачеріді.

“Я зараз не буду говорити про трансферну політику. Є позиції, які потребують посилення і є футболісти, яких ми хочемо бачити. Вже є конкретні імена, наш селекційний відділ і я вже визначилися по позиціях, які вимагають посилення. Євген нехай продовжує свою кар’єру в іншому клубі”, — додав тренер.

Зазначимо, що у передостанньому турі змагань “Динамо” прийме “Львів”.

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