Хацкевич заявив про необхідність підсилення команди

“У цьому сезоні ми задіяли 31-го футболіста. Для команди, яка бореться за чемпіонство, потрібна стабільність складу. На жаль, у наших провідних футболістів дуже серйозні травми. І не завжди вдавалося замінити цих гравців. На сьогоднішній день ми маємо досить перспективну команду, але щоб рухатися далі необхідно посилення”, — заявив білорус.

Фахівець відзначив, що клуб вже визначився щодо позицій, які потребують підсилення, і відмовився від кандидатури Євгена Хачеріді.

“Я зараз не буду говорити про трансферну політику. Є позиції, які потребують посилення і є футболісти, яких ми хочемо бачити. Вже є конкретні імена, наш селекційний відділ і я вже визначилися по позиціях, які вимагають посилення. Євген нехай продовжує свою кар’єру в іншому клубі”, — додав тренер.

Зазначимо, що у передостанньому турі змагань “Динамо” прийме “Львів”.