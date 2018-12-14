Хацкевич перечислил причины поражения "Динамо" в игре Лиги Европы

“По игре: не хватало агрессии впереди в первом тайме и очень легко позволяли доходить до наших ворот через центр, не доиграли стандарты. Но без поражений не бывает побед. Ребята стремились закончить год на позитиве, никаких чемоданных настроений и расслабленности не было, но не удался первый тайм. Необходимо создавать больше моментов, реализовывать их и добавить агрессии в атаке”, — заявил Хацкевич.

Кроме того, наставник “бело-синих” ответил на вопрос относительно возможного выставления на трансфер полузащитника команды Дениса Гармаша.

“Конкуренция достаточно высока. Нужно находить мотивацию и бороться за место в команде. Он (Гармаш — ред.) хороший парень и футболист. Но необходимо быть примером для ребят как в тренировочном процессе, так и в быту. Он сам должен определиться, хочет ли он бороться или просто плыть по течению. Одного факта, что он давно в команде, недостаточно”, — подытожил рулевой.

Напомним, что “динамовцы” потерпели первое фиаско в групповой стадии ЛЕ 2018/19.